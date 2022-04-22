Fatih Altaylı: Anlaşılan o ki cezaevlerinde düşünce suçlularına yer açabilmek için epey bir suçlu salıverilmiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde suç işleyenlerin büyük bölümünün "COVID nedeniyle" cezaevinden salıverildiğini yazdı.

"Belli ki COVID bahane edilerek cezaevlerinden epey bir adam çıkarılmış ve bunlar öyle hafif suçlular falan değil. Anlaşılan o ki cezaevlerinde düşünce suçlularına yer açabilmek için epey bir yer suçlu salıverilmiş ve bunlar da bunun rahatlığı içinde yeniden suç işlemekte iç bir beis görmemişler" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Acaba Adalet Bakanlığı’ndan 'COVID bahanesiyle kaç kişi salıverildi ve bunların suç ve mahkumiyet dökümleri nedir' diye bir bilgi istesek alabilir miyiz!

En azından kimlerle beraberiz, kimler serbestçe aramıza karıştı bilelim. Belli ki, Covıd bahane edilerek cezaevlerinden epey bir adam çıkarılmış."

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