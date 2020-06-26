Fatih Altaylı: Anadolu Ajansı ve Sabah gazetesi kutlasaydı İstanbul Belediyesi’nin doğru bir iş yaptığından bu kadar emin olamayacaktım

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın almasını yorumladı. Altaylı, "Anadolu Ajansı ve Sabah gazetesi kutlasaydı İstanbul Belediyesi’nin doğru bir iş yaptığından bu kadar emin olamayacaktım" görüşünü savundu.

Altaylı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Christie’s’de satışa çıkan ve Türkiye’de de epey gündem olan Fatih Sultan Mehmet portresini satın aldı. İyi bir iş mi yaptı? İyi bir iş yaptı. Daha doğrusu iyi bir iş yaptığını Anadolu Ajansı ve Sabah gazetesi sayesinde anlamış bulunuyorum.

Açıkçası ben daha önce de satışa sunulan bu eserin her zaman gereğinden fazla abartıldığını düşündüm. Nedeni de şu. Bu tablodan bahsedenler genelde bu eseri gerçekten Bellini tarafından yapılan ve İngiltere’de National Gallery’de sergilenen diğer Fatih portresi ile karıştırırlar.

Kasım 1480 tarihli o portrenin dahi Bellini’ye ait olduğu yüzde 100 değildir. Ama ona ait olduğuna neredeyse kesin olarak inanılır. Oysa bu satılan tablo Bellini’ye ait değildir ya da bunu gösteren hiçbir işaret yoktur. Bilinen, ünlü tablonun çağdaşıdır ama kime ait olduğu belli değildir. Ressam bir aile olan Bellinilerin atölyesinden çıktığı iddia edilir." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Zaten eseri satın alan ve çok doğru bir iş yaptığı anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de son derece gerçekçi bir biçimde eserin Bellini’ye ait olmadığını ama ailenin atölyesinden çıkmış olabileceğini açıklamış, Türkiye’de alıştığımızın aksine yalana dayalı bir böbürlenme içine girmemiştir.

Eserin Bellini’ye ait olduğu vurgusu daha çok sosyal medyada olayı kutlayanların palavrası olarak göze çarpmaktadır. Yapılan işin, iyi ve etkili bir satın alma olduğunu ise devletin resmi haber ajansı AA’nın tablonun satıldığını haber yapması ama satın alanın İBB olduğunu habere koymamasıyla anlıyoruz.

Keza yarı resmi Sabah gazetesi de tabloyu alanın İBB olduğu bilgisini gizleyerek, İBB’nin doğru ve önemli bir iş yaptığını kanıtlayan ikinci bir etken oldu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ise bu satın almayı yapan belediyeyi kutlayarak, doğruyu yapan isim oldu.

Açıkçası Anadolu Ajansı ve Sabah gazetesi de Karaca gibi bu işi kutlasaydı İstanbul Belediyesi’nin doğru bir iş yaptığından bu kadar emin olamayacaktım." görüşünü savundu.

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