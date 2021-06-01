Fatih Altaylı: Almanya, Ergin Ataman'ın ailesine vize vermedi; büyük Türkiye’nin güçlü yöneticileri bu rezalete karşı ne dediler acaba!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Almanya'nın Köln şehrinde oynanan Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes takımının başantrenörü Ergin Ataman'ın ailesine vize verilmemesi kararını hatırlatarak "Böyle bir turnuva Türkiye’de yapılsaydı ve Türkiye bir Alman takımının oyuncularının yakınlarına vize vermeseydi acaba ne olurdu! Nasıl bir kıyamet kopardı! Büyük Türkiye’nin güçlü yöneticileri bu rezalete karşı ne dediler acaba! Bir şey dediler mi! dedi.

Altaylı, "Anadolu Efes, Final Four oynarken Almanya, takımın taraftarlarını bırakın, Efes camiasının fertlerine, şirket çalışanlarına, hadi onları da geçtik takımın koçu Ergin Ataman’ın çocuklarına bile vize vermedi. Böyle bir turnuva Türkiye’de yapılsaydı ve Türkiye bir Alman takımının oyuncularının yakınlarına vize vermeseydi acaba ne olurdu! Nasıl bir kıyamet kopardı! Büyük Türkiye’nin güçlü yöneticileri bu rezalete karşı ne dediler acaba! Bir şey dediler mi!" ifadelerini kullandı.

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Ergin Ataman: Bu pandemik değil, siyasi bir karardır

Koç Ergin Ataman şampiyonluk maçı sonrası basın toplantısında, "Bildiğiniz gibi buraya yayıncı kuruluş gelemedi. Benim 2 kızım gelemedi, Amerika'da okuyorlar, 2 defa aşı oldular. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler ama Alman hükümeti onlara vize vermedi. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum. Biz gerekli cevabı sahada veriyoruz, tüm Avrupa, tüm dünya... 200'e yakın ülke bir Türk takımının Euroleague şampiyonu olduğunu canlı izledi. Onlar gelemedi ama biz kupayı onlara getiriyoruz. Türk halkına, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza getiriyoruz. Herkes aradı, herkes destek oldu, herkese teşekkür ediyorum. Bize vize vermeyen Türkiye'deki Alman konsolosluğuna da teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil tamamen siyasi bir karar" diye konuşmuştu.