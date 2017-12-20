Fatih Altaylı: Allah korusun cemaatin diğer beyleri kazaen sakalı kesseler yandılar, gitti gider

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Saklı Gerçekler" programında Saffet Umul'un erkeklerin sakal bırakmasına ilişkin olarak, "Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır. Bunlardan bir tanesi sakaldır. İleride bir adam gördünüz uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Bir bakıyorsun uzun saçlı sakalı da yok. Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin" sözlerine tepki gösterdi. Altaylı, "Bu beyefendinin cemaatindekileri koruyan tek şey bir jilet. Daha doğrusu jilet yokluğu. Allah korusun cemaatin diğer beyleri kazaen sakalı kesseler yandılar. Gitti gider" dedi.

Altaylı'nın "Köseler kendini kollasın" başlığıyla (20 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adını vermeyeceğim; çünkü dinlemeye falan kalkarsınız, yazık olur.

Bilmem ne FM diye bir yayın kuruluşu. Bir cemaatin yayın organı imiş.

Televizyon gibi bir şey.

O bir şeyde program yapan başka bir şey, birisi.

Kendilerince “dini” sohbetler ediyorlar.

Konuştuklarının dinle imanla ne alakası var bilemiyorum.

Ama bizlere kadar ulaşan sohbetlerinin pek bir İslami tarafı yok.

Daha çok Haydar Dümen vari bir tarzları var anlaşılan, ama HaydarHoca’yı suya götürür susuz getirir bir halleri de yok değil.

Ortalığa düşen sohbetlerinde sohbetçilerden biri şöyle diyor: “Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin.”

Sohbet baştan sona garabet.

Tipine bakıp din adamı zannedeceğin, seks uzmanının dediği şu:

“Sakalsız erkek görünce onu kadın zannedersin ve aklına onunla seks yapmak gelebilir.”

Tövbe bismillah!

Bu cümlede çok fazla faul var.

Ben şöyle anlıyorum.

Bu beyefendi kadın görünce aklına tek gelen onunla sevişmek.

Sakalsız erkek görünce, onu da kadından pek ayıramadığı ya da ayırmak istemediği için, o zaman da aklına gelen yine sevişmek.

Yani beyefendi genelde sevişmek istiyor.

Kendisini durduran tek şey, karşısındakinin sakalı.

O zaman bu beyefendinin cemaatindekileri koruyan tek şey bir jilet.

Daha doğrusu jilet yokluğu.

Allah korusun cemaatin diğer beyleri kazaen sakalı kesseler yandılar.

Gitti gider.

Bu arada cemaatin beylerine bir tavsiyem var.

Askere giderken sakalınızı kestiyseniz, köseyseniz veya henüz sakalı bitmedik sübyansanız bu beyefendiden uzak durun.