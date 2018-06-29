Fatih Altaylı: Ali Babacan'ın yeni kurulacak kabinede yer alması konuşuluyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara'da eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni kurulacak kabinede görev alma ihtimalinin konuşulduğunu aktardı.

Piyasalarda beklentinin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in görevini sürdürmesi yönünde olduğunu belirten Altaylı, "Bu dönemde milletvekili olmayan eski bir bakanın son günlerde 3 kez Cumhurbaşkanı ile görüştüğü fısıldanıyor" dedi.

Altaylı, "CHP’yi disiplin kurulu kurtarır" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Gözümle görmedim, bana söyleyenlerden aktarıyorum, ama eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeniden benzer bir görevle yeni kurulacak kabinede yer alması Ankara’da çok konuşuluyor. Uluslararası finans çevrelerinde saygın, piyasalarda güvenilir bir isim olarak tanınan, Batı dünyasıyla iyi ilişkileri olan Babacan göreve yeniden gelir mi gelmez mi, emin değilim. Ama 'Gelirse iyi olur' diyenlerdenim. Ki iktidar partisi içinde de bu kanaatte olan pek çok kişi var."