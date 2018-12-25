Fatih Altaylı: AK Parti'nin Diyarbakır'ı kazanmak için HDP'ye oy veren seçmenin oyunu alması lazım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye siyasetindeki “HDP’den oy almaya çalışıyorsunuz” tartışmasının saçma olduğunu söyledi. Altaylı partilerin diğer partilere oy veren seçmeni hedeflediğini hatırlatarak "AK Parti Diyarbakır’ı kazanmak için HDP’ye oy veren seçmenin oyunu alması lazım ki, kazanabilsin" dedi.

Altaylı'nın "Tuzak dediğim ne?" başlığıyla (25 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye siyasetindeki en saçma tartışmalardan biri “HDP’den oy almaya çalışıyorsunuz” cümlesi.

Hangi kentte olursa olsun, her parti bir diğer partinin oyunu almaya çalışır.

Zaten seçimlerin amacı ve hedefi de budur.

Hiçbir parti sadece ilk kez oy kullanacak seçmenlerin oyuna talip olmaz.

Daha önceki farklı yapılmış bir tercihi kendi tarafına döndürmek ister.

Mesela CHP başarısız olduğu yerlerde başarılı olabilmek için AK Parti’den veya HDP’den ya da MHP’den oy almak ister.

Keza AK Parti de.

Çok iyi biliyoruz ki, bugün AK Parti’nin ve liderinin yerel seçimlerde İstanbul’dan sonra en fazla istediği il Diyarbakır’dır.

Bunu 2004 seçimlerinden bu yana istiyorlar.

Peki AK Parti Diyarbakır’ı kazanmak için hangi seçmenden oy almalı?

CHP’ye veya MHP’ye oy veren seçmenin tamamını alsa yine kazanması mümkün değil.

Demek ki, HDP’ye oy veren seçmenin oyunu alması lazım ki, kazanabilsin.

HDP’li seçmenin oyunu almak, HDP’nin politikasını almak anlamına gelmediğine göre, bu oylara talip olmanın da hiçbir sakıncası yok.