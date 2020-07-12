Fatih Altaylı: AK Partili bir bakanın başlattığı bir projeyi, bir başka AK Partili bakan durdurdu, müthiş iş çöpe atıldı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Türk tarımına çağ atlatacak bir proje olan TARBİL Projesi de planlandı, büyük paralar harcanarak hayata geçirildi ama yayılıp verimli hale getirilmeden çöpe atıldı. AK Partili bir bakanın başlattığı bir projeyi, bir başka AK Partili bakan durdurdu." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "TARBİL, Türk tarımına çağ atlatacak bir işti. Binlerce farklı bölgede, tarlalara yerleştirilecek uydu bağlantılı akıllı cihazlar ile toprak, nem, yağış, sulama, iklim ve mikro klima verileri toplanacak, bunlara paralel olarak tarladaki ürünlerin verim ve büyüme oranları gözlemlenecek, buna bağlı olarak hem hasat öncesi rekolte hesapları yapılabilecek hem de elde yıllar içinde biriken datalar yapay zeka uygulamaları ile işlenerek verimlilik, iklime bağlı olarak ürün çeşitlendirilmesi ve en önemlisi doğru sulama, doğru ilaçlama yapılacak, maliyetler düşürülecek, karar alma mekanizmaları rasyonelleştirilecek ve bilimsel hale getirilecek, uzun vadede elde muazzam bir bilgi birikimi olacaktı." görüşünü savundu.

Altaylı, "Türk tarımı hem karadan, yerinden hem de uzaydan uydulardan kontrol edilecek, Tarım Bakanlığı’nda tek bir bilgisayar üzerinden tüm Türkiye’nin üretim verileri, verimlilik hesapları ve yıllık rekolte beklentileri anı anına real time olarak görülebilecekti.Bu tarımda gerçekten asrın projesiydi ve Türkiye’yi tüm dünyada öne geçirecekti.Bu proje için tüm hazırlıklar yapıldı.

Yerde istasyonlar kurulmaya başlandı, yüzlerce tarlaya ilk gözlem araçları yerleştirildi.Sonra ne oldudersiniz?Çok basit. Proje durduruldu. AK Partili bir bakanın başlattığı bir projeyi, bir başka AK Partili bakan durdurdu. Tüm dünyaya örnek olabilecek bu müthiş iş çöpe atıldı. Göz göre göre. Bu projeyi yöneten tüm bürokratlar görevden alındı, sürüldü, türlü eziyete maruz kaldı. Niye?" diye sordu.

Altaylı, "Emin olun ben bilmiyorum.Bilen olduğunu da zannetmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var ise bu proje ile devlet, tarımdaki körlüğünden, bilgisizliğinden kurtulacak, 21. Yüzyıl’a yakışır çağdaş ve dünyanın muhtemelen en iyi tarım yönetim sistemini kurmuş olacaktık. Hem de büyük oranda yerli ve milli. Ama aynı parti döneminde yani sözde bir istikrar döneminde bile böylesi önemli bir proje yürütülemedi. Umarım bir gün bunun yanıtını bulabiliriz. Tarım yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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