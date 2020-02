Fatih Altaylı: AK Parti'den önce Türkiye ne Afganistan'dı, ne de Uganda!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, adını anmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk, acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk, çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? Her eve artık giriyor" ifadesini eleştirdi.

"Doğrudur, Türkiye AK Parti döneminde çok gelişti, milli gelirini üçe katladı, Türkiye’ye dünyadan çok büyük para girişleri oldu" diyen Altaylı, "Ama AK Parti’den önce Türkiye ne Afganistan’dı, ne de Uganda" ifadesini kullandı.

Altaylı, "AA’ya rakip sosyal medya mı olacak?" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Duble yolları, köprüleri yapmakla övünmek elbet yapanın hakkı, ama o duble yol bittiği zaman bizi evimize, köyümüze ulaştıracak yolu yapanlar da bu ülkeye hizmet edenler. Herkes taş üstüne taş koymuş. Bu ülke böyle olmuş. Dedim ya, hak yiyemem. Bu millet yaptı hepsini. Biz yaptık. Sen, ben, o, hepimiz. Dün, bugün ve yarın. Birlikte. Bu koca memleket ne sadece dünden ibaret, ne de sadece bugünden. Bunu kimse unutmasın."

Kimsenin hakkını yemem, korkarım.

İnançlılar “Allah korkusu” desin, inançsızlar “Kozmik adalet” fark etmez.

Sık sık karayoluyla seyahat ediyorum mesela.

İstanbul’dan Ankara’ya gidiyorum çok sık.

Turgut Özal döneminde devlet kaynaklarıyla yaptırılan TEM Otoyolu’nu kullanıyorum hâlâ. Alternatifi yok.

Acelen yoksa ondan önce, Cumhuriyet’in ilk döneminde yapılıp geliştirilen E-5 diye bildiğimiz yol da mevcut.

Ege taraflarına giderken AK Parti döneminde YİD modeliyle yaptırılan Osmangazi Köprüsü’nü ve Bursa’ya kadar olan bölümü biten İzmir otoyolunu kullanıyorum. Biraz kazık ama güzel yol. Anadolu’nun pek çok yerinde yeni yapılan ya da daha iyi hale getirilen duble yolları kullanıyorum. Onlar da AK Parti döneminin yolları.

Anadolu’nun içlerine girdiğiniz zaman ise Cumhuriyet’in yıllar boyu yaptığı, her köye, her kasabaya, her mezraya giden yollarını kullanıyorum.

Binlerce, on binlerce kilometre yol.

Bu Cumhuriyet, tek bir vatandaşının bile yaşadığı yere yol yapmış.

Gücü yettiğince her yere ulaşmış.

Kimsenin “Sadece biz yaptık” deme hakkı yok.

Bu devlet ve bu millet hep birlikte gelişmiş.

Evet, son 15 yılda çok önemli altyapı yatırımları yapılmış, ama ondan öncesi yok değil.

Son dönemde yapılan altyapı yatırımlarının altyapısı yapılmış yıllar boyunca.

Bitap, bitkin, yatırımsız Anadolu, Cumhuriyet dönemi boyunca hep donatılmış. Bir bayrak yarışı gibi.

Duble yolları, köprüleri yapmakla övünmek elbet yapanın hakkı, ama o duble yol bittiği zaman bizi evimize, köyümüze ulaştıracak yolu yapanlar da bu ülkeye hizmet edenler.

Herkes taş üstüne taş koymuş.

Bu ülke böyle olmuş.

Dedim ya, hak yiyemem.

Bu millet yaptı hepsini.

Biz yaptık.

Sen, ben, o, hepimiz.

Dün, bugün ve yarın.

Birlikte.

Bu koca memleket ne sadece dünden ibaret, ne de sadece bugünden.

Bunu kimse unutmasın.