Fatih Altaylı: AK Parti iktidarı kendi başlattığı projeleri bile sürdürmüyor

Tarım alanındaki sorunları bugün de yazmaya devam eden HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, devletin tarım konusunda bilgisiz olduğunun altını çizdi. AKP iktidarı döneminde tarımda gerileme olduğunu kaydeden Altaylı, "AK Parti iktidarı kendi başlattığı projeleri bile sürdürmüyor" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "TARGEL projesi de ayrı bir mevzu Bugün Türkiye’de 35 bin köy var. Bunlardan 30 bini tarımsal üretim açısından önemli potansiyeli olan köyler olarak belirlendi. 2007 yılında bu proje kapsamında Tarım Bakanlığı’na 10.001 personel alındı. Bunların tamamı ziraat mühendisi veya veteriner hekimdi. Bakanlık bu personelin her birine üç köy zimmetledi. Her biri üç köyden sorumlu olacak, bu köylerin tarımsal üretimini hem organize edecek hem denetleyecek hem de tüm bilgilerini kayıt altına alacak ve bakanlıkta bir veri bankası oluşmasını sağlayacaklardı. Bakanlık merkez teşkilatı bu köyde ne ekildiğini, ne biçildiğini, hasadı, hayvan sayısını, hayvanların sağlık durumunu, kilosunu, yaşını her türlü bilgisini görebilecekti. Bu nitelikli personele çalışacakları köyleri seçmeleri yetkisi de verildi.

Oldukça iyi maaşlar ödenecekti ama tek şart vardı.Bu personel sorumlu olduğu köylerden birinde yaşayacaktı." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Proje başlatıldı. Birkaç yıl içinde gerekli personel işe başlatıldı.

Ancak bakan değişikliği ile birlikte bu proje de durduruldu. Köylerde çalışması gereken personel bürolara kaydırıldı ve tapu kadastro memuruna dönüştürüldü, tapu bilgileri işlemeye başladı. Sözün kısası şu. Devlet tarımda gözleri kör, kulakları sağır bir durumda. AK Parti iktidarı kendi başlattığı projeleri bile sürdürmüyor. İthalat bir politika dahilinde yapılmıyor. Tarımda her şey günü kurtarmak üzerine. Tabii arada yolsuzluk iddiaları, ithalatın kimlerce yapıldığı da bir rezalet olarak karşımıza çıkıyor.

