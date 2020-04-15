Fatih Altaylı: Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fuar alanına yaptığı 'sahra hastanesi' tarifine uygun

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fuar alanına yaptığı sahra hastanesine ilişkin tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Altaylı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasının sahra hastanesi tanımına uyduğunu dile getirdi.

Altaylı, "Adana’da belediyenin yapmış olduğu 'sahra hastanesi' ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na epey bir 'hakaret' geliyor. Tabii niyeyse bana da.

Bazı ahmaklar televizyonda ağırladığımız konukların fikirlerine bizim de kefil ya da ortak olduğumuzu düşünüyorlar ya da iddialarına katıldığımızı. Oysa sıklıkla tersi de oluyor ama ahmaklara bunu anlatmak mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu veya başka siyasetçinin söylediği onu bağlar beni değil." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 'sahra' hastanesine gelirsek. Sahra Hastanesi bize özgü bir askeri terim.

Savaş alanında kurulan geçici ve hareketli hastaneler için kullanılan deyim.

İngilizcesi 'field hospital' yani 'arazi hastanesi' Bugün salgın, doğal afet, mülteci akını gibi zamanlarda hastane amaçlı olmayan birtakım binaların ya da çadırların kısa süre içinde hasta bakımı için kullanılacak hale geçici olarak getirilmesine verilen isim bu.

Yani tam da Adana Belediyesi’nin yaptığı. New York’ta da yapılan, İtalya’da da yapılan, Fransa’da da yapılanların bir benzeri. Adı üstünde yani 'Sahra Hastanesi'.

Kılıçdaroğlu 'Adana Belediyesi 100 yataklı şehir hastanesi yaptı kısa sürede' deseydi haklısınız. Kızın ya da dalga geçin. Ama dediği açık: 'Sahra Hastanesi'

Yani tam da tarife uygun. İnşallah kullanmaya gerek kalmaz ama gerektiğinde olması gereken budur." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın