Fatih Altaylı: Abdürrahim Albayrak görevi bırakacak

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray ikinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın görevi bırakacağını iddia etti.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yaptığı açıklamalarda Abdürrahim Albayrak'ın kırgın olduğunu ve görevi bırakmak istediğini iddia ederek, "Koca Galatasaray Yusuf Günay diye birinin eline kalmış. Kim Yusuf Günay? Abdurrahim biraz kırgın, uzaklaşmış vaziyette, 'Ailem falan, bırakacağım' falan diyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in de 1 yıl dinlenmesi gerektiğini belirten Altaylı, "Bence Fatih Hoca desin ki 'Arkadaşlar ben 1sene dinlenmek istiyorum'. Çünkü bu normal bir şey değil. Başkan hastalıkla mücadele ediyor. Anlıyorum onu, koltukta kalmak istiyor. Seçime getirsin Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bir başı bir sonu belli olsun, başkana da yazık" şeklinde konuştu.