Fatih Altaylı: 'ABD'nin babana attığı kazığı unutma' derim hep

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD ve Rusya'nın, ortak bir bildiri imzalayarak, Suriye krizinde askeri bir çözümün olmadığını duyurmasını değerlendirdi. Rusya'nın, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacak YPG ile de masaya oturacağını belirten Altaylı, "Barzani’nin ABD’ye güvenerek gaza geldiği her dönemde ben, “ABD’nin babana attığı kazığı unutma” dedim hep ve haklı çıktım. Bu bölgede 'büyüklerin' taşeronluğuna soyunup yatağa giren herkesin de bunu unutmaması lazım" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Bu kulaklar neler duydu bu gözler neler gördü!" başlığıyla yayımlanan (12 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İyi mi kötü mü?

Putin ile Trump, Suriye’nin tek parça olması konusunda uzlaşmışlar.

Böyle okuyunca haber iyi gibi görünüyor.

Ancak detaylar ilginç.

Rusya, Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacak tüm gruplarla masaya oturacağını açıklıyor.

Bu gruplar arasında elbette ki YPG/PKK da yer alıyor.

Hani şu silah verdiği için ABD’ye çok öfkeli olduğumuz YPG/PKK.

Tabii şunu da asla unutmamak lazım.

Barzani’nin ABD’ye güvenerek gaza geldiği her dönemde ben, “ABD’nin babana attığı kazığı unutma” dedim hep ve haklı çıktım.

Bu bölgede “büyüklerin” taşeronluğuna soyunup yatağa giren herkesin de bunu unutmaması lazım.