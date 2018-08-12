Fatih Altaylı: ABD ilişkileri bozmak değil 'yıkmak' istiyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD-Türkiye arasında yaşanan son krize ilişkin bir yazı kaleme aldı. Altaylı, yaşanan krizin ekonomik değil siyasi olduğunu söylerken, "ABD'nin hedefi yaşananları üzerine alarak ilişkileri bozmaktan öte 'yıkmak'" dedi.

Türkiye'de ekonomik dalgalanmanın başladığını ancak bu ekonomik dalgalanmanın ayak seslerinin Brunson krizinden önce de duyulduğunu vurgulayan Altaylı, "Türkiye Rahip Brunson’ı yarın iade etse, Brunson’ı iade etmekle yetinmeyip, Hazreti İsa’yı mezarından çıkarıp diriltip ABD’ye papazla birlikte yollasa Türkiye’deki ekonomik çalkantı bitmez" dedi.

Fatih Altaylı'nın bugün (12 Ağustos 2018) yayınlanan 'ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye’deki ekonomik dalganın faturası ABD’ye çıkıyor.

Ve ABD yönetimi, özellikle de Başkan Trump bu faturanın kendisine çıkması için azami gayreti sarf ediyor.

İşte bunu anlamak mümkün değil.

Bakın ben size baştan söyleyeyim, Türkiye Rahip Brunson’ı yarın iade etse, Brunson’ı iade etmekle yetinmeyip, Hazreti İsa’yı mezarından çıkarıp diriltip ABD’ye papazla birlikte yollasa Türkiye’deki ekonomik çalkantı bitmez.

Çünkü Türkiye’deki sıkıntıda Rahip’in rolü “Tali” ya da “Minimal”

Ortada rahip krizi falan yokken dahi, ekonomideki gidişin ayak sesleri duyuluyordu.

Trump ve Pence öyle bir zamanda Türkiye karşıtı olarak ortaya çıktılar ki, zaten gelecek olan krizi bir miktar derinleştirmenin dışında tek yaptıkları Türkiye’deki ABD karşıtlığını körüklemek, zaten var olan ABD aleyhtarlığını biraz daha arttırmak. Türkiye’de kalan son birkaç dostlarını da kaybetmek veya ses çıkaramaz duruma getirmek oldu.

Bir anda bütün krizin sorumluluğu üstlendiler ve ilişkileri tamir edilemeyecek biçimde hırpaladılar.

Ben bunun arkasında başka bir plan olduğuna inanıyorum.

Bu denli “Bile bile lades”in arkasında ancak şu olabilir:

“ABD’de bir süredir yükselen ‘Türkiye’yi NATO’dan atalım, Türkiye ile müttefiklik ilişkimizi sona erdirelim’ Neocon lobinin isteklerini yerine getirmek.”

Yani aslında ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi.

Ancak bu siyasi hedefe ulaşmak için Türkiye’nin zaten var olan ekonomik durumundaki kötü gidişi derinleştirmek ve zaten kaçınılmaz olan gelişmelerin tüm sorumluluğunu ABD’nin üzerine alarak ilişkileri bozmaktan öte “yıkmak”.

Bu tam bir “FETÖ-Neocon işbirliği” görüntüsü veriyor.

Yoksa hiçbir ABD Başkanı ve çevresi böyle bir hata yapmaz.

Bu çok açık bir plan ve görüldüğü kadarı ile iyi işleyen bir plan"