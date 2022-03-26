Fatih Altaylı: 8 aylık bir yönetim, hırsızlık yapmadı ise ibra edilmelidir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak oylamada Burak Elmas yönetimi için "8 aylık bir yönetim, hırsızlık yapmadı ise ibra edilmelidir" dedi.

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı ve ibra oylamalarıyla ilgili görüşlerini ifade etti. "Oldukça gergin geçeceği tahmin edilen bir genel kurul" diyen Altaylı, "Ve zannederim artık Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm genel kurulları böyle olacak. Çünkü genel kurullara yasa tarafından verilen 'İbra' yetkisi yani geçen 1 yıl içinde yapılan işlemleri onaylama yetkisi artık genel kurulların elinde bir silah haline geldi ve aynen Türkiye gibi bölünmüş ve kutuplaşmış Galatasaray’da gereğinden fazlaca kullanılır oldu" dedi.

Burak Elmas yönetimini için "Bir rövanş duygusu ile ibra etmeme arzusu var" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Eski Başkan Faruk Süren, Mustafa Cengiz’in ibra edilmediği genel kurulda Mustafa Cengiz’i 'İbra edilmeme tehliken var. Seçim kararı alır bunu açıklarsan en azından ibra edilirsin' diye dostane bir uyarı yapmış, bunun karşılığında ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, Başkan Süren’e küfür etme noktasında olduğunu açıklamıştı.

Bugün de bu uyarıyı Başkan Burak Elmas’a yönelik olarak ben yapmak istiyorum. Dinlemeyecek ama ben yine de yüzüne karşı söylemiş olduğum 'Seçime git' tavsiyemi bir kez daha yenileyeyim. Evet ibra silahı Galatasaray’a çok zarar veriyor. 8 aylık bir yönetimin ibra edilmemekle tehdit edilmesinin hiçbir anlamı, hiçbir mantıklı gerekçesi yok.

Ama ne yazık ki durum bu.

Ve kaderin garip bir oyunu olarak birkaç yıl önce Burak Elmas’ın yanında, Mustafa Cengiz’i ibra etmeyen kim var ise bugün Burak Elmas’ın karşısında Burak Elmas’ı ibra etmemek için çalışıyor.

Tabii dün Mustafa Cengiz’in ibra edilmemesine kızıp, ibra etmeyenleri Galatasaray’a ihanetle suçlayanlar da bugün onlarla el ele Burak Elmas’ı ibra etmemeye hazırlanıyorlar.

Dünün düşmanları, bugün Burak Elmas’a karşı aynı cephedeler.

Kader… Benim ne düşündüğümü merak ediyorsanız söyleyeyim. 8 aylık bir yönetim, hırsızlık yapmadı ise ibra edilmelidir. Eğer Burak Elmas yönetimi devrilecekse, bunun yöntemi bellidir. Üyelerinin beşte birinin imzası ile kulüp seçime götürülür. Doğru olan yöntem budur."

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