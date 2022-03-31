Fatih Altaylı: 190 bin Suriyeli “istisnai vatandaş” olmuş, hangi gerekçeli ile belli değil

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Murat Erdoğan'ın açıkladığı verilere ilişkin olarak, " 190 bin Suriyeli 'istisnai vatandaş' olmuş. Hangi gerekçi ile belli değil" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Türkiye’de “geçici koruma altında” olarak tanımlanan 3 milyon 746 bin 674 “kayıtlı” göçmen var. Bunlardan 51 bin 774’ü kamplarda, gerisi kentlerde bizimle beraber yaşıyor. 190 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmiş. 104 bin kişi de ikamet izni almış. Vatandaşlık meselesi ilginç. Sığınmacıların vatandaşlığa alınması yasal olarak mümkün değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teklifi ile olabiliyor. Buna da “istisnai vatandaşlık” deniyor. Ülkeye faydalı olabilecek kişilerin vatandaşlığa alınabilmesi için yapılmış bir düzenleme. 190 bin Suriyeli “istisnai vatandaş” olmuş. Hangi gerekçi ile belli değil." ifadesini kullandı.