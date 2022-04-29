Fatih Altaylı: 1000 yıl önce girdiğimiz, kanla koruduğumuz ülkemizi şimdi Araplara peşkeş çekiyoruz belli ki!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara Emniyeti’nin Etimesgut’ta Şehit Osman Avcı Polis Merkezi’ne Suriyeli bir komiser yardımcısı atandığı iddiasıyla çalkalandığını ifade etti.

“İftira bile olsa yakışanından kork demişler. Yakışıyor! Ne de olsa belli ki, iktidarımız için 1. Sınıf olanlar Suriyeliler. Ya da Araplar. Yakında Suriyeli bir valimiz, Suriyeli bir Emniyet müdürümüz de olacaktır” diyen Altaylı, “1000 yıl önce girdiğimiz, kanla koruduğumuz ülkemizi şimdi Araplara peşkeş çekiyoruz belli ki!” diye yazdı.

Altaylı, “Bir yandan tüm bu göçmenleri buraya toplayarak, bir yandan göçmenleri kayırarak Türk vatandaşlarını delirtmek, bir çatışma mı çıkarmak istiyorsunuz!” diye sitem etti.

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