-FATİH AKYEL'İN CEZASI 2 YILA İNDİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin eski milli futbolcu Fatih Akyel'e verilen 3 yıl hak mahrumiyeti cezasını 2 yıla düşürdü. TFF Tahkim Kurulu, yaptığı toplantıda, 47 dosyayı değerlendirdi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verilen eski milli futbolcu Fatih Akyel'in itirazını değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, Akyel'e verilen cezayı 2 yıla düşürdü. Aynı soruşturma kapsamında sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Ercan Koç'un cezası da Tahkim Kurulu kararıyla 3 yıl hak mahrumiyeti cezasına çevrildi.