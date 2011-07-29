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Spor

FATİH AKYEL'İN CEZASI 2 YILA İNDİ İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 01:23

-FATİH AKYEL'İN CEZASI 2 YILA İNDİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin eski milli futbolcu Fatih Akyel'e verilen 3 yıl hak mahrumiyeti cezasını 2 yıla düşürdü.  TFF Tahkim Kurulu, yaptığı toplantıda, 47 dosyayı değerlendirdi.  TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verilen eski milli futbolcu Fatih Akyel'in itirazını değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, Akyel'e verilen cezayı 2 yıla düşürdü.  Aynı soruşturma kapsamında sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Ercan Koç'un cezası da Tahkim Kurulu kararıyla 3 yıl hak mahrumiyeti cezasına çevrildi. 

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