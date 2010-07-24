-FATİH AKYEL VE RECEP ÖZTÜRK'E SEVİNÇ GÖSTERİLERİ İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Şike iddialarına ilişkin olarak 71 kişi hakkında açılan davada tahliye edilen ve tutuklu bulundukları cezaevinden çıkan eski futbolcu Fatih Akyel ile futbolcu Recep Öztürk'ü, çok sayıda yakını sevinç gösterileriyle karşıladı. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada haklarında tahliye kararı verilen 34 tutuklu sanık içinde bulunan eski futbolcu Fatih Akyel, tutuklu bulunduğu Metris Kapalı Cezaevi çıkışında, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kaldığı cezaevindeki memurlara teşekkür ve koğuştaki arkadaşlarına da selam ileten Akyel, daha sonra kapsamlı bir basın açıklaması yapacağını ifade etti. Akyel, ''Bizim burada suçsuz olarak yattığımızı herkes anlayacak. Bize sunulan iddianameyi basına sunacağız. Herkes okuyup anlayacak. Hepimizin beraat edeceğini düşünüyorum'' dedi. -RECEP ÖZTÜRK- Tahliye edilenlerin arasında bulunan futbolcu Recep Öztürk de bir iftira nedeniyle cezaevinde olduğunu düşündüğünü belirterek, ''Böyle bir durumla hiçbir ilgim yok. Sahanın içinde biri olarak sahanın dışında olup bitenlere nasıl müdahale edebilirim'' dedi. Özgürlüğüne, ailesine ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Öztürk, ''Hakkımı helal etmiyorum'' dedi. Eski futbolcu Fatih Akyel ile futbolcu Recep Öztürk, cezaevi çıkışında yakınlarından oluşan çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Akyel ve Öztürk'e sarılan yakınları, meşaleler de yakarak sevinç gösterisinde bulundular.