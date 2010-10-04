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Dünya

FATİH AKIN'A LİYAKAT NİŞANI BERLİN (A.A)

04 Ekim 2010 19:19

-FATİH AKIN'A LİYAKAT NİŞANI BERLİN (A.A) - 04.10.2010 - Başarılı yönetmen Fatih Akın'a, kültürel alanda yaptığı üstün hizmetler dolayısıyla Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından Liyakat Nişanı (Verdienstorden) verildi. Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Wulff, aralarında Akın ve tanınmış Alman oyuncu Katja Riemann'ın da bulunduğu 36 şahsiyete, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda gösterdikleri hizmetten, ayrıca doğanın korunması ve göçmenlerle kimsesiz insanlar için harcadıkları çaba dolayısıyla Liyakat Nişanı verildi. Liyakat Nişanı'nı, insanları çabalarında teşvik etmek ve Almanya'nın kendilerine müteşekkir olduğunu göstermek amacıyla verdiklerini ifade eden Wulff, nişan alan kişilerin çabalarını sürdürmelerini dilediğini ve isteklerini de dinlemek istediğini kaydetti. Törende Akın'ın, filmlerinde ağırlıklı olarak göçmenlerin Alman toplumuna uyumunu, kültürel çeşitliliği, yurt sevgisini ve yabancılığı konu aldığı, büyük bir doğallık ve açıklılıkla Türk kökenli Almanların Almanya'daki sorunlarını ve Almanya ile Türkiye arasında mevcut olan toplumsal farklılıkları işlediği belirtildi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül aldığına işaret edilen Akın'ın, hem sanat alanında, hem de toplumsal çabalarında üstün hizmet verdiği kaydedildi. Akın, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Liyakat Nişanı'nı almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Wulff'un, dün iki Almanya'nın birleşmesi vesilesiyle yaptığı konuşmayı nasıl bulduğu şeklindeki bir soruya karşılık Akın, Wulff'un, sürekli insan hakları için mücadele eden bir kişi olduğunu ve konuşmasında ırkçılığa karşı birlik çağrısı yaptığını, bunun önemli olduğunu, ırkçılığın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede yayıldığını ifade etti. Gelecekteki projeleri hakkındaki bir soru üzerine Akın, üzerinde çalıştığı bir senaryo olduğunu ancak şimdilik daha fazla bilgi vermek istemediğini söyledi.

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