Fatih Akın'a Fransa'dan ödül

T24 - Fransa Kültür Bakanlığı, ünlü yönetmen Fatih Akın'ı, ''sanat ve edebiyat şövalyesi ödülü'' (Chevalier des Arts et des Lettres) ile onurlandırdı.





Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Berlin'de bulunan Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand, Almanya'da doğan Türk yönetmene Fransız Büyükelçiliğinde düzenlenen törende ödülünü takdim etti.Fatih Akın, son olarak, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde ''Yaşamın Kıyısında'' isimli filmiyle en iyi senaryo ödülünü kazanmıştı. Akın bir sonraki yıl, Cannes Film Festivali'nde, jüri üyeliği yapmıştı.