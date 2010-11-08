Fatih Akın Alman Bakanı yuhaladı!

T24 - 52. Kuzey Almanya Film Festivali’nde, Fatih Akın’ın yönettiği “Soul Kitchen”, “en iyi sinema filmi” kategorisinde Kuzey Almanya Film Ödülü’nü aldı.
Akın, ödülünü aldıktan sonra bir grup arkadaşı ile sahneye çıkan Alman Kültür Bakanı'nı yuhaladı. Milliyet gazetes,nde yayımlanan haber şöyle:
Lübeck Tiyatro Salonu’ndaki ödül töreninde Hamburg Eyaleti Kültür Bakanı Reinhard Stuth, ödüllerin açıklanması sırasında, aralarında Akın’ın da bulunduğu bir grup sanatçı tarafından protesto edildi. Akın da Hamburg eyaletinin Kültür Bakanı’nı bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte protesto ettiklerini belirterek, “Altona Müzesi tasarruf gerekçesiyle kapatılmak
isteniyor. Bakanı yuhaladım. Müzeler, kütüphaneler kapatılamaz” dedi.