Fatih Akın Alman Bakanı yuhaladı!

T24

Akın, ödülünü aldıktan sonra bir grup arkadaşı ile sahneye çıkan Alman Kültür Bakanı'nı yuhaladı. Milliyet gazetes,nde yayımlanan haber şöyle:Lübeck Tiyatro Salonu’ndaki ödül töreninde Hamburg Eyaleti Kültür Bakanı Reinhard Stuth, ödüllerin açıklanması sırasında, aralarında Akın’ın da bulunduğu bir grup sanatçı tarafından protesto edildi. Akın da Hamburg eyaletinin Kültür Bakanı’nı bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte protesto ettiklerini belirterek, “Altona Müzesi tasarruf gerekçesiyle kapatılmakisteniyor. Bakanı yuhaladım. Müzeler, kütüphaneler kapatılamaz” dedi.