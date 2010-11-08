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Dünya

Fatih Akın Alman Bakanı yuhaladı!

Akın, ödülünü aldıktan sonra bir grup arkadaşı ile sahneye çıkan Alman Kültür Bakanı'nı yuhaladı...

08 Kasım 2010 02:00

T24 - 52. Kuzey Almanya Film Festivali’nde, Fatih Akın’ın yönettiği “Soul Kitchen”, “en iyi sinema filmi” kategorisinde Kuzey Almanya Film Ödülü’nü aldı.

Akın, ödülünü aldıktan sonra bir grup arkadaşı ile sahneye çıkan Alman Kültür Bakanı'nı yuhaladı. Milliyet gazetes,nde yayımlanan haber şöyle: 

Fatih Akın’ın filmine Almanya’dan ödül

Lübeck Tiyatro Salonu’ndaki ödül töreninde Hamburg Eyaleti Kültür Bakanı Reinhard Stuth, ödüllerin açıklanması sırasında, aralarında Akın’ın da bulunduğu bir grup sanatçı tarafından protesto edildi.  Akın da Hamburg eyaletinin Kültür Bakanı’nı bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte protesto ettiklerini belirterek, “Altona Müzesi tasarruf gerekçesiyle kapatılmak
isteniyor. Bakanı yuhaladım. Müzeler, kütüphaneler kapatılamaz” dedi.



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