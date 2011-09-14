-Fata Nine'nin mücadelesi ABD'lileri şaşırtmış SARAYBOSNA (A.A) - 14.09.2011 - Bosna-Hersek'te evinin bahçesinde yaptırılan kaçak kiliseye karşı verdiği mücadeleyle tanınan 68 yaşındaki Fata Orloviç'in ilginç mücadelesi, ABD'ye ait gizli yazışmaları yayımlayan Wikileaks belgelerinde yer alıyor. ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde Uluslararası Kadın Konuları bölümünden sorumlu bir diplomat tarafından 2008 yılında kaleme alınan belgede, ABD'de kadın örgütlerince düzenlenen ''Cesur Kadın'' ödülü için en iyi adayın Fata Orloviç olduğu belirtiliyor. Orloviç'in savaş öncesi ve sonrası yaşadığı olayların ayrıntılı olarak anlatıldığı belgede, Fata Nine'ye uluslararası medyanın ilgisinin de yoğun olduğuna vurgu yapılıyor. ''Her ne kadar Orloviç, 'cesur kadın' ödülü için tipik bir aday olmasa da Bosnalıların sistematik ayrımcılığa, dini hoşgörüsüzlüğe ve adaletsizliğe karşı mücadelesinin sembolü oldu'' denilen belgede, ''İnancımız odur ki; insan onurunu savunmada Orloviç'in sebat, güç ve yılmaz ruhundan daha iyi hiçbir örnek yoktur'' ifadeleri dikkati çekiyor. Orloviç'in mülk sorunu konusunun, Bosna-Hersek'te çözüm bekleyen birçok insan hakkı ihlalini ortaya koyduğu ifade edilen belgede, ''Bosna-Hersek'in her tarafında, (topraklarına) geri dönen topluluklar, çoğunluk tarafından benzer ayrımcılık ve yıldırmayla karşılaştığından Orloviç'in davasının ulusal yankıları var'' deniliyor. Belgede, Fata Orloviç'in davası ayrıntılı olarak anlatılırken, kaçak kilisenin yer aldığı evin sınırlarının bulunduğu Bosna Sırp Cumhuriyeti yetkilileri ile Ortodoks kilisesinin, yaşlı kadını başka bir yere taşımak için kendisine yaptıkları ''cömert para'' teklifleri de yer alıyor. Fata Nine'nin bu teklifleri reddettiğine de işaret edilen belgede, şu cümleler dikkati çekiyor: ''Bu kadın ayrıca evinin bahçesindeki kilise kaldırılana kadar Bosna dışında yaşayan çocuklarını ziyaret etmeyi de reddetti. Bosna İslam Toplumu'nun tüm masraflarını karşılayarak hacca gönderme önerisini de kabul etmedi. Çünkü kilise kaldırılana kadar evini terk etmeyeceğini söylüyor.'' Bu arada, 1994 yılından bu yana ABD'de düzenlenen ''Cesur Kadın'' ödülüne 2008 yılında Fata Orloviç'in aday gösterilirken, ödülü ABD'li aktivist Lilly Ledbetter kazandı.