-FAS'TA SALDIRILAR PLANLAMAKTAN 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI RABAT (A.A) - 05.01.2011 - Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta, saldırılar planladığı gerekçesiyle 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 27 kişinin arasında, Fas vatandaşı olan ve terör örgütü El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu Aqmi'nin üyesi bir kişinin de bulunduğu belirtildi. Fas İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, söz konusu kişilerin, ülkeyi bir terör üssü haline getirip, güvenlik güçlerine karşı bir dizi bombalı saldırı planladığı kaydedildi. Fas haber ajansı MAP tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada, 27 kişinin ne zaman gözaltına alındığı ve uyrukları konusunda bilgi yer almıyor. Yazılı açıklamada ayrıca, Fas'ın egemenliği altında bulunan Batı Sahra'nın en önemli kenti el Ayun'a 220 kilometre mesafede bulunan Amgala kasabasının yakınlarında üç yerde gizlenmiş, söz konusu 27 kişinin oluşturduğu terör hücresine ait "belli miktarda silahın" ele geçirildiği bildirildi.