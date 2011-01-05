T24 LogoT24 Logo
Dünya

FAS'TA SALDIRILAR PLANLAMAKTAN 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI RABAT (A.A)

05 Ocak 2011 10:02

-FAS'TA SALDIRILAR PLANLAMAKTAN 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI RABAT (A.A) - 05.01.2011 - Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta, saldırılar planladığı gerekçesiyle 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 27 kişinin arasında, Fas vatandaşı olan ve terör örgütü El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu Aqmi'nin üyesi bir kişinin de bulunduğu belirtildi. Fas İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, söz konusu kişilerin, ülkeyi bir terör üssü haline getirip, güvenlik güçlerine karşı bir dizi bombalı saldırı planladığı kaydedildi.  Fas haber ajansı MAP tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada, 27 kişinin ne zaman gözaltına alındığı ve uyrukları konusunda bilgi yer almıyor. Yazılı açıklamada ayrıca, Fas'ın egemenliği altında bulunan Batı Sahra'nın en önemli kenti el Ayun'a 220 kilometre mesafede bulunan Amgala kasabasının yakınlarında üç yerde gizlenmiş, söz konusu 27 kişinin oluşturduğu terör hücresine ait "belli miktarda silahın" ele geçirildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24