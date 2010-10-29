-FAS'TAN EL CEZİRE'YE YASAK RABAT (A.A) - 29.10.2010 - Fas'ta yetkililer, El Cezire televizyon kanalının faaliyetlerini askıya aldı. İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'dan yayın yapan kanalın başkent Rabat'taki temsilciliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasına ve ayrıca kanal personelinin akreditasyonlarının geri alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın, ''ciddi ve sorumlu gazetecilik kurallarına birçok kez uyulmaması'' üzerine alındığı da kaydedildi. El Cezire'nin Rabat temsilcisi Abdülkadir Harrubi ise, kanalın özellikle de Fas'ta her zaman meslek ve tarafsızlık kurallarına uyduğunu bildirdi. Harrubi, ''El Cezire dosyası ne yazık ki sadece İletişim Bakanlığı'nın ellerinde değil, bu noktada başka merciler karar veriyor'' dedi, başka açıklama yapmadı. Faslı yetkililer, El Cezire'nin dinci militanlarla, Batı Sahra sorununa ilişkin konuları ele alma biçimden rahatsız oluyor.