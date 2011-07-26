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Dünya

FAS'TAKİ UÇAK KAZASINDA KURTULAN YOK RABAT (A.A)

26 Temmuz 2011 22:36

-FAS'TAKİ UÇAK KAZASINDA KURTULAN YOK RABAT (A.A) - 26.07.2011 - Fas'ın güneyinde meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığı açıklandı. Ordudan yapılan açıklamada, kazada uçaktaki 80 kişinin öldüğü belirtildi. Daha önce kazada 78 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı olduğu açıklanmıştı. Ancak bir hastane kaynağı, yaralı olarak 2 kişinin hastaneye getirildiğini ve bu kişilerin yaşamını yitirdiğini söyledi. C-130 Herkül tipi askeri uçağın dağlık Guelmim kasabasındaki askeri üsse inmeye çalışırken düşmesinin sebebinin, bölgedeki kötü hava koşulları olduğu belirtilmişti.

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