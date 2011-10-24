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Dünya

Fas'taki gösterilerde seçimleri boykot çağrısı yapıldı RABAT (A.A)

24 Ekim 2011 06:16

-Fas'taki gösterilerde seçimleri boykot çağrısı yapıldı RABAT (A.A) - 24.10.2011 - Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın dört bir yanında protesto gösterileri düzenleyen binlerce kişi, ülkede gelecek ay yapılacak genel seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.   25 Kasım'da yapılması planlanan seçimlerin yalnızca ülkedeki anti-demokratik rejimin elini güçlendireceğini savunan 3000 civarında gösterici başkent Rabat'ta toplanırken, yaklaşık 8000 kişinin ise Kazablanka'da düzenlenen gösterilere katıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, Rabat'taki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere şiddet uyguladığını aktardı. Fas Kralı Muhammed, son dönemde yaptığı açıklamalarda, genel seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda yapılacağını taahhüt etmiş, anayasada yapılacak değişikliklerle yetkilerinden bir kısmını devredeceğini de açıklamıştı.  Anayasa değişikliklerinin göstermelik olduğunu savunan demokrasi yanlısı göstericiler ise asıl yetkinin hala kral ve danışmanlarının elinde bulunduğunu öne sürüyor. 

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