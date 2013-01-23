Fas'ta tecavüz utancı kalkıyor

Fas'ta tecavüz evliliklerine izin veren yasa değişiyor.

Fas Adalet Bakanı Mustafa Ramid, tecavüz yasasında yer alan ''18 yaş altı kız çocuklarını ''kaçıran'' veya ''ahlaksızlık'' yapan kişi, onunla evlenirse cezası ortadan kalkar'' ibaresini değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kadın kuruluşları yasa değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kadın Hakları için Demokratik Birlik Federasyonu Başkanı Favza es-Soli, karardan memnun olduklarını ancak yasanın tamamının değişmesi gerektiğini söyledi.