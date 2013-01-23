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Dünya

Fas'ta tecavüz utancı kalkıyor

Fas Adalet Bakanı yaptığı açıklamada tecavüzcünün mağdurla evlenmesi durumunda cezasının kaldırılmasına olanak tanıyan yasada değişiklik yapılacağını bildirdi.

23 Ocak 2013 22:45

Fas'ta tecavüz evliliklerine izin veren yasa değişiyor.

Fas Adalet Bakanı Mustafa Ramid, tecavüz yasasında yer alan ''18 yaş altı kız çocuklarını ''kaçıran'' veya ''ahlaksızlık'' yapan kişi, onunla evlenirse cezası ortadan kalkar'' ibaresini değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kadın kuruluşları yasa değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kadın Hakları için Demokratik Birlik Federasyonu Başkanı Favza es-Soli, karardan memnun olduklarını ancak yasanın tamamının değişmesi gerektiğini söyledi.

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