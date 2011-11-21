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Dünya

Fas'ta seçim boykotu çağrısı ANKARA (A.A) 

21 Kasım 2011 10:31

-Fas'ta seçim boykotu çağrısı ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi cuma günü yapılacak seçimleri boykot çağrısıyla gösteri yaptı. El Cezire'nin haberine göre, başkent Rabat'ta dün 3 bin dolayında kişi seçim aleyhine sloganlar atarak yürürken, Kazablanka'da da yaklaşık 6 bin kişi şiddetli yağışa rağmen aynı amaçla gösteri düzenledi.  Ülkenin en uç noktasındaki Tanca'da da 10 bin kadar kişi seçim karşıtı gösteri yaptı. Göstericiler, Fas'ta 25 Kasım cuma günü yapılacak seçimlerin gerçekten demokratik olmayacağını savunuyor. Seçimler, Fas Kralı Muhammed'in, ülkesinin Arap dünyasındaki değişim rüzgarından etkilenmemesi için yaptığı reformlar için sınav niteliği taşıyor.

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