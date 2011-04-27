-FAS'TA PROTESTOLAR ZAM GETİRDİ RABAT (A.A) - 27.04.2011 - Halkın reformlar için baskısını artırdığı Fas'ta hükümetin, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarıyla asgari ücrete zam yapmayı kabul ettiği bildirildi. Devlet televizyonu RTM, Başbakan Abbas El Fassi'nin sendikalarla mutabakat taslağını imzaladığını duyurdu. Televizyonun haberinde, kamu sektöründe çalışanların ay başı itibarıyla 600 dirhem (120 lira) artış alacakları, özel sektör çalışanlarının asgari ücretinin de temmuz itibarıyla yüzde 10, 2012 başında da yüzde 5 artırılacağı belirtildi. Tarım Bakanı Aziz Akhennoç'un da 100 bin çiftçinin borçlarının azaltılacağını ve yeniden yapılandırılacağını açıkladığı bildirildi. Anayasal monarşiyle yönetilen Fas'ta Kral Muhammed, geçen ay anayasal değişikliklere giderek yetkilerinden bazılarını bırakma ve yargı bağımsızlığı sözü vermişti, ancak protestocular bu tavizlerle yetinmedi. Fas'taki reform yanlılarının gösterilerine 20 Şubat Hareketi öncülük ediyor.