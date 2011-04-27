T24 LogoT24 Logo
Dünya

FAS'TA PROTESTOLAR ZAM GETİRDİ  RABAT (A.A)

27 Nisan 2011 11:40

-FAS'TA PROTESTOLAR ZAM GETİRDİ  RABAT (A.A) - 27.04.2011 - Halkın reformlar için baskısını artırdığı Fas'ta hükümetin, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarıyla asgari ücrete zam yapmayı kabul ettiği bildirildi. Devlet televizyonu RTM, Başbakan Abbas El Fassi'nin sendikalarla mutabakat taslağını imzaladığını duyurdu.  Televizyonun haberinde, kamu sektöründe çalışanların ay başı itibarıyla 600 dirhem (120 lira) artış alacakları, özel sektör çalışanlarının asgari ücretinin de temmuz itibarıyla yüzde 10, 2012 başında da yüzde 5 artırılacağı belirtildi. Tarım Bakanı Aziz Akhennoç'un da 100 bin çiftçinin borçlarının azaltılacağını ve yeniden yapılandırılacağını açıkladığı bildirildi. Anayasal monarşiyle yönetilen Fas'ta Kral Muhammed, geçen ay anayasal değişikliklere giderek yetkilerinden bazılarını bırakma ve yargı bağımsızlığı sözü vermişti, ancak protestocular bu tavizlerle yetinmedi. Fas'taki reform yanlılarının gösterilerine 20 Şubat Hareketi öncülük ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24