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Dünya

Fas'ta öğretmenler, 'öğrenci şiddeti'ne karşı yürüdü

Fas'ta sendikalar tarafından, okullarda öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi

04 Aralık 2017 00:37

Fas'ta sendikalar tarafından, okullarda öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.Milli Eğitim Birliği Sendikası ve Ulusal Eğitim Birliği Sendikası tarafından başkent Rabat'ta düzenlenen gösteriye yüzlerce öğretmen katıldı.

Bab el-Ahad Meydanı'nda toplanan göstericiler oluşturdukları kortej ile Rabat'ın merkezinde yer alan 2. Hasan ve 5. Muhammed caddelerinde yürüyerek, Fas Parlamento binası önüne geldi.

Okullarda öğrencilerin, öğretmenlere karşı şiddet uyguladıkları gerekçesi ile düzenlenen gösteride 'Okulda şiddete hayır', 'Öğretmenlere saygı' ve 'Önce onur' pankartları açıldı.

Gösteriye katılan Milli Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Abdulilah Dahman yaptığı açıklamada, "Şiddet, okulların ürettiği bir olgu değil, şiddet toplumsal bir durum ve devletin sorumluluğunda. Devletin toplumda ve okullardaki şiddeti önlemek için bir stratejisi yok" dedi.

Yöneticilerin toplumda ve okullarda yaşanan şiddete karşı çözüm bulması gerektiğini belirten Dahman, "Şiddetin önlenmesi için toplumun, medyanın ve ailelerin devletin öncülüğünde hep birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yasal tedbirlerin yanı sıra kültürel faaliyetler ile şiddete karşı mücadele verilmelidir." diye konuştu.

Fas'ta okullarda öğretmenlere yönelik şiddetin artması üzerine geçen ay öğretmen sendikalarının çağrısı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde de Rabat ve Kenitra kentlerinde öğretmenlerin kendilerine yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle yetkili makamlara şikâyette bulunduğu kaydedilmişti.

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