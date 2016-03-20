Fas'ta maç sonrası olaylar çıktı: 2 ölü, 54 yaralı

Fas Ligi'nde oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. 31 kişi ise gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, Fas Ligi'nde Raja de Casablanca’nın Chabab Rif Al Hoceima ağırladığı ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından tribünlerde olay çıktı.

İki takım taraftarları tribünden söktükleri parçaları ve meşaleleri birbirlerine fırlattı. Olaylar sırasında 2 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi yaralandı. Yetkililer 31 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.