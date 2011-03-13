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Dünya

FAS'TA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ RABAT (A.A)

13 Mart 2011 21:19

-FAS'TA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ RABAT (A.A) - 13.03.2011 - Fas polisinin, Kazablanka kentinde birkaç yüz kişi tarafından düzenlenen izinsiz gösteriyi dağıttığı bildirildi. Resmi haber ajansı MAP, aralarında yasaklı İslamcı bir grubun üyelerinin de bulunduğu kişilerin, Kazablanka meydanında toplandığını ve "şiddet yürüyüşünü başlatmaya çalıştıklarını" ileri sürdü. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Associated Press muhabirine yaptığı açıklamada, olaylarda 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 50 protestocunun ise tutuklandığını söyledi. Fas Kralı Muhammed, 9 Marta Arap dünyasında birbiri ardına gelen halk ayaklanmaları üzerine anayasal reform programını açıklamıştı. Televizyonda reform programı hakkında bilgi veren Kral, reformların bağımsız yargı, meclisin ve siyasi partilerin gücünün artırılması ve yerel yetkililerin daha fazla yetki kazanması için yerelleşme programını kapsadığını bildirmişti. Kral, hazırlanacak yeni anayasada insan hakları ve özgürlüklerin korunmasının da garanti altına alınacağını belirtmiş, yeni anayasanın ayrıca ülkenin çok etnik yapılı kimliğini tanıyacağını ifade etmişti. Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışacak bir komite atayan Kral, hazırlanacak anayasa taslağının referanduma sunulacağını söylemişti. Arap dünyasındaki halk ayaklanmalarından ilham alan Faslılar geçen ay anayasal reform ve bağımsız yargı talebiyle gösteri yapmıştı.

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