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Dünya
Deutsche Welle

Fas'ta IŞİD operasyonu

Fas'ta terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

27 Temmuz 2016 21:54


Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD operasyonunda çok
miktarda mühimmat, ateşli silah ve patlayıcı ele geçirildi. Açıklamada, Fas'ta
düzenlenmesi planlanan çok sayıda terör saldırısının önlendiği vurgulandı.

Faslı yetkililerin açıklamasına göre, ülke genelinde toplam 143 kişi hakkında
soruşturma başlatıldı. Sanıkların "Fas topraklarında IŞİD'e bağlı bir bölge
oluşturmayı hedeflediği" kaydedildi. Grubun polis ve askere ait tesislerin yanı
sıra turistik merkezlere de saldırmayı planladığı belirtildi.  

İspanya'da IŞİD operasyonu

Öte yandan İspanya'da polis, terör örgütü IŞİD'e mali destek sağladığı
gerekçesiyle iki Fas vatandaşını gözaltına aldı. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada, gözaltına alınan iki kardeşin Avrupa'da toplanan parayı
IŞİD'e ait hesaplara aktardığı belirtildi. Açıklamada, toplanan paranın IŞİD
sempatizanlarının savaşmak üzere çatışma bölgelerine nakledilmesinde
kullanıldığı belirtildi.  

Fas, IŞİD'e en çok militan kazandıran üçüncü ülke

Amerikan NBC Televizyonu ve West Point Terörizmle Mücadele Merkezi
(CTC) tarafından nisan ayında açıklanan verilere göre terör örgütü IŞİD'e militan
katılımında Suudi Arabistan ve Tunus'un ardından Fas üçüncü sırada yer alıyor.
IŞİD'in binlerce yabancı savaşçısı arasında 240 Fas vatandaşı bulunuyor.  

Fas'ın kaderine Kral 6. Muhammed yön veriyor

Fas'ın kaderine 1999'dan bu yana Kral 6. Muhammed yön veriyor. Kral 6.
Muhammed, 2011 yılında oldukça kapsamlı yetkilerinden bazılarını
devredeceğini ilan etmişti. Kral, hükümet ve meclise daha fazla yetki
verileceğini vaat etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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