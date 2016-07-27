Fas'ta IŞİD operasyonu



Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD operasyonunda çok

miktarda mühimmat, ateşli silah ve patlayıcı ele geçirildi. Açıklamada, Fas'ta

düzenlenmesi planlanan çok sayıda terör saldırısının önlendiği vurgulandı.

Faslı yetkililerin açıklamasına göre, ülke genelinde toplam 143 kişi hakkında

soruşturma başlatıldı. Sanıkların "Fas topraklarında IŞİD'e bağlı bir bölge

oluşturmayı hedeflediği" kaydedildi. Grubun polis ve askere ait tesislerin yanı

sıra turistik merkezlere de saldırmayı planladığı belirtildi.

İspanya'da IŞİD operasyonu

Öte yandan İspanya'da polis, terör örgütü IŞİD'e mali destek sağladığı

gerekçesiyle iki Fas vatandaşını gözaltına aldı. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan

yapılan açıklamada, gözaltına alınan iki kardeşin Avrupa'da toplanan parayı

IŞİD'e ait hesaplara aktardığı belirtildi. Açıklamada, toplanan paranın IŞİD

sempatizanlarının savaşmak üzere çatışma bölgelerine nakledilmesinde

kullanıldığı belirtildi.

Fas, IŞİD'e en çok militan kazandıran üçüncü ülke

Amerikan NBC Televizyonu ve West Point Terörizmle Mücadele Merkezi

(CTC) tarafından nisan ayında açıklanan verilere göre terör örgütü IŞİD'e militan

katılımında Suudi Arabistan ve Tunus'un ardından Fas üçüncü sırada yer alıyor.

IŞİD'in binlerce yabancı savaşçısı arasında 240 Fas vatandaşı bulunuyor.

Fas'ın kaderine Kral 6. Muhammed yön veriyor

Fas'ın kaderine 1999'dan bu yana Kral 6. Muhammed yön veriyor. Kral 6.

Muhammed, 2011 yılında oldukça kapsamlı yetkilerinden bazılarını

devredeceğini ilan etmişti. Kral, hükümet ve meclise daha fazla yetki

verileceğini vaat etmişti.