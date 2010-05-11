Fas'ta havaalanları kapandı

T24-



Fas Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, volkanik kül bulutlarının birkaç saat içinde Fas hava sahasının bazı bölümlerine ulaşacağı belirtildi.



Açıklamada, Afrika’nın kuzeybatısına hareket eden bulutlar nedeniyle, başta Kazablanka ve başkent Rabat’taki havaalanları olmak üzere bazı havaalanlarının TSİ 10.00-15.00 arasında kapatılacağı ifade edildi.



Yolcu uçuş güvenliğini tam olarak sağlamak için havaalanlarının kapatılmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Kazabanka ve Rabat’ın yanı sıra Tangier, Tetuuan ve Essaouira havaalanlarının da kapatıldığı kaydedildi.