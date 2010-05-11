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Dünya

Fas'ta havaalanları kapandı

İzlanda’nın Eyyafyallayöküll yanardağından yayılan kül bulutlarının Avrupa’dan sonra Afrika’ya da yöneldiği, bu yüzden Fas’taki bazı havaalanlarının ka

11 Mayıs 2010 03:00

T24- İzlanda’nın Eyyafyallayöküll yanardağından yayılan kül bulutlarının Avrupa’dan sonra Afrika’ya da yöneldiği, bu yüzden Fas’taki bazı havaalanlarının kapatıldığı bildirildi.


Fas Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, volkanik kül bulutlarının birkaç saat içinde Fas hava sahasının bazı bölümlerine ulaşacağı belirtildi.


Açıklamada, Afrika’nın kuzeybatısına hareket eden bulutlar nedeniyle, başta Kazablanka ve başkent Rabat’taki havaalanları olmak üzere bazı havaalanlarının TSİ 10.00-15.00 arasında kapatılacağı ifade edildi.


Yolcu uçuş güvenliğini tam olarak sağlamak için havaalanlarının kapatılmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Kazabanka ve Rabat’ın yanı sıra Tangier, Tetuuan ve Essaouira havaalanlarının da kapatıldığı kaydedildi.

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