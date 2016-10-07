Fas’ta genel seçimler yapılıyor

Fas’ta 2011 yılında yapılan anayasa reformunun ardından ikinci kez parlamento seçimleri yapılıyor. Gözlemcilere göre, seçimlerin koalisyonun büyük ortağı İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Kral 6. Muhammed'e yakınlığı ile bilinen Asalet ve Çağdaşlık Partisi arasında başbaşa sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Fas'ta 30 siyasi partinin katıldığı seçimlerde parlementonun Temsilciler Meclisi kanadı 395 milletvekili seçilecek. Yaklaşık 33 milyon nüfuslu ülkede 16 milyon seçmen sandık başına çağrıldı.

Ancak seçimlere katılımın düşük olmasından kaygı duyuluyor. İnsan hakları örgütlerinin tahminlerine göre, 2011 yılındaki seçimlerde seçmenlerin sadece yaklaşık 5 milyonu oy kullanmıştı.

Kraliyetle yönetilen Fas'ta halk arasındaki memnuniyetsizliğin arttığı yönünde yorumlar yapılıyor. Halkın protesto gösterilerinin ardından 2011 yılında yapılan reformlara rağmen, iktidarın önemli bir bölümü hala Kral'ın elinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra ülkede özellikle ekonomi ve eğitim alanında çözüm bekleyen sorunlar yaşanıyor.

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dpa/Reuters/JD/HS