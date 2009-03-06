Fas'ta faciayı kule önlemiş!

Fas'ta pazar günü bir uçağın inişi sırasında meydana gelebilecek bir facianın kule sayesinde atlatıldığı bildirildi.



Fas'ın Kazablanka havaalanında pazar günü Belçika'dan gelen bir uçağın inişi sırasında yerdeki uçaklara çarpmasıyla meydana gelebilecek bir facianın, uçuş kulesinin sayesinde atlatıldığı bildirildi.



Fas Havaalanları Genel Müdürü (ONDA) Abdülhanin Buallu, L'Opinion gazetesinin bu yöndeki haberini doğrulayarak, Charleroi'dan gelen uçağın pilotunun ciddi bir hata yaptığını ve havaalanı teçhizatı ile kontrolörlerin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti.



Belçika'nın düşük fiyatlı Jet4you şirketi tarafından kiralanan Jetairfly'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının, sisli bir havada saat 08.55'te inişi sırasında pisti şaşırdığını ve Kazablanka'daki 5. Muhammed havaalanından kalkmaya hazırlanan yerdeki aynı tip 4 uçakla çarpışmak üzere olduğunu yazan gazete, yerdeki bir pilotun kuleyi uyarması üzerine facianın atlatıldığını belirtti. Kazablanka Uluslararası Havaalanı hava kontrolörünün uyarıyı yapan pilota, "Bayım, bizi kurtardınız" dediğini bildirildi.



En ufak bir dikkatsizlik olsaydı, büyük bir facianın yaşanacağını söyleyen Genel Müdür Buallu da manuel pilotajla inmek isteyen Belçikalı pilotun kontrolörlerin ısrarı üzerine bundan vazgeçtiğini, bu pilot hakkında şikayetçi olacaklarını kaydetti. Buallu, "Havaalanındaki cihazlar çalıştı ve kontrolörler dikkatliydi" diye konuştu.