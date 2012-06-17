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Dünya

Fas'ta emekli maaşlarına yüzde 1425 zam yapıldı

Başbakan Abdililah Binkiran kamu sektöründe çalışanların emekli maaşının 8 dolardan 114 dolara çıkarıldığını söyledi

17 Haziran 2012 12:57

Fas Hükümeti, kamu sektöründe çalışanların 8 dolar olan emekli maaşını 114 dolara çıkardığını duyurdu.

Başbakan Abdililah Binkiran, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sela şehrindeki Ulusal Meclis Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kamu sektöründe çalışanların emekli maaşının 8 dolardan 114 dolara çıkarıldığını söyledi.

Binkiran ”Bu karar bütçemize yıllık eksi 114 milyon dolar olarak  yansıyacak. Kamuda çalışanların 8 dolarlık emekli maaşlarını 114 dolara  çıkardık” dedi.

Kararın ülkenin en fakir kesimlerinin hedef alınarak verildiğini belirten  Binkiran, Fas Adalet ve Özgürlük Bakanlığı’nın da önümüzdeki günlerde ”Aile  Giderleri Fonu” kuracağını söyledi.

Fonun amacının nafakasını alamayan dul ve boşanmış kadınların  mağduriyetini ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Binkiran, durumunu mahkemede  ispatlayanlara fondan para verileceğini kaydetti.

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