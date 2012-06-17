Fas'ta emekli maaşlarına yüzde 1425 zam yapıldı

Fas Hükümeti, kamu sektöründe çalışanların 8 dolar olan emekli maaşını 114 dolara çıkardığını duyurdu.

Başbakan Abdililah Binkiran, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sela şehrindeki Ulusal Meclis Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kamu sektöründe çalışanların emekli maaşının 8 dolardan 114 dolara çıkarıldığını söyledi.

Binkiran ”Bu karar bütçemize yıllık eksi 114 milyon dolar olarak yansıyacak. Kamuda çalışanların 8 dolarlık emekli maaşlarını 114 dolara çıkardık” dedi.

Kararın ülkenin en fakir kesimlerinin hedef alınarak verildiğini belirten Binkiran, Fas Adalet ve Özgürlük Bakanlığı’nın da önümüzdeki günlerde ”Aile Giderleri Fonu” kuracağını söyledi.

Fonun amacının nafakasını alamayan dul ve boşanmış kadınların mağduriyetini ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Binkiran, durumunu mahkemede ispatlayanlara fondan para verileceğini kaydetti.