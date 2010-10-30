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Dünya

FAS'TA EL KAİDE OPERASYONU RABAT (A.A)

30 Ekim 2010 01:26

-FAS'TA EL KAİDE OPERASYONU RABAT (A.A) - 29.10.2010 - Fas'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda El Kaide bağlantılı iki terör hücresinin çökertildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasını yayımlayan resmi haber ajansı MAP, hücre üyelerinin Fas'ta saldırılar planladığını ve Irak'a göndermek için militan topladıklarını duyurdu. MAP, hücrelerde 9 kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin ülkesinde aranan Yemenli bir militan olduğunu belirterek, bu kişinin El Kaide ile yakın ilişkisi olduğunu kaydetti.

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