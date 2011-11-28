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Dünya

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti RABAT (A.A)

28 Kasım 2011 00:12

-Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti RABAT (A.A) - 27.11.2011 - Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi cuma günü yapılan seçimleri kazandı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nihai sonuçlara göre ılımlı İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisinin parlamento seçimlerinde en çok milletvekili çıkaran parti olduğunu bildirdi. Bakanlık, Adalet ve Kalkınma Partisinin 395 sandalyeli parlamentoda 107 sandalye kazandığını açıkladı. Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhtemel müttefiki merkez sağ partisi İstiklal'in 60 milletvekili çıkardığı kaydedildi. Fas Kralı 6. Muhammed, Arap Baharının etkisinin hissedildiği diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Fas'ta da bu yılın ilk yarısında demokrasi talepleriyle başlayan gösterilerin ardından anayasayı değiştirerek seçim yapma kararı almış, yetkilerinin bir kısmını hükümete devretmişti.

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