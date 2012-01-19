-Fas'ta 5 işsiz kendini yaktı RABAT (A.A) - 19.01.2012 - Fas'ın başkenti Rabat'ta 5 işsiz kendini yaktı. İnsan hakları eylemcileri, ülkedeki işsizliği protesto eden işsiz Faslılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığını, 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kendini yakanların "işsiz üniversite mezunları" hareketinden olduğu kaydedildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da protesto için kendini yakma özellikle geçen yıl taktik haline geldi. Tunus'ta Aralık 2010'da meyve-sebze sattığı seyyar tezgahına el konulan Muhammed Buazizi'nin kendini yakması, hükümeti deviren protestoların başlangıcı olmuştu. Bölgedeki çeşitli ülkelerde de aynı taktik uygulanmıştı. Hareketin sayıları 160 civarında olan üyeleri, geçen iki hafta boyunca Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı bir binayı işgal etmişti. Güvenlik güçlerinin, hareketin destekçilerinin bu kişilere yiyecek getirmesini engellediği, bu 5 kişinin de güvenlik güçlerinin gıda ve su almalarını engellemesi üzerine kendilerini yaktığı bildirildi. Fas'ta işsizlik oranı yüzde 9,1 olmasına rağmen, üniversite mezunları arasında bu oran yüzde 16'yı buluyor. Fas'ta Kasım ayında yapılan seçimlerde sosyal adalet ve işsizlikle mücadele sözü veren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmişti.