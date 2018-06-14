Fast food zincirinde 3 öğrenciye taciz iddiası

Bir fast food zincirinin Kadıköy Söğütlüçeşme’deki şubesinde geçen günlerde yemek yiyen T. K. (18), D. E. (17) ve S. Ç. (17) adlı üç lise öğrencisinin, restoran çalışanı tarafından kadınlar tuvaletinde taciz edildiği öne sürüldü. Öğrencilerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre lise öğrencileri tuvalette makyaj yaparken içeri giren 40 yaşındaki çalışan Y. A., kız öğrencilerin yanında mastürbasyon yaptı. Öğrencilerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç öğrenci, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek “Başka kadınların da başına gelmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.fast food zinciri olayın yargıya intikal ettiğini, çalışanın işine son verdiklerini belirttiler.

Olay günü yaşadıklarını anlatan D.E. “2 Haziran Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında yemek yedik. Diğer tuvaletler dolu diye 5. kattaki tuvalete çıktık. Makyaj yapıyorduk. Üzerinde yaka kartı olan çalışan girdi. İlk önce peçeteleri değiştirdi, çıktı. Sonra elinde paspasla tekrar geldi. Kabinlerden birine girdi. Kabinin kapısı açık bir şekilde mastürbasyon yapmaya başlamış. İçeri doğru baktım. Yaptığı şeyi gördüm. Adam arkasını döndü. Neye uğradığımı şaşırdım” diye konuştu. Gördüğünde tepki veremediğini söyleyen D.E, “En üst kattaydık ve kimse yoktu. Ben direkt çantamı aldım ve kapıya çıktım. Kapıya çıkarken arkadaşlarıma ‘kapıya gelir misiniz?’ dedim. Kapıya çıktığımızda ‘Adam mastürbasyon yapıyor hemen çıkın’ dedim. S.Ç. arkasını döndüğünde adamla göz göze geldi. Adam gülerek devam ediyordu. Biz çantalarımızı alıp kaçtık” dedi. D.E, olayın etkisiyle restoranın müdürüne gittiklerinde müdürün başta yaşananlara inanmadığını daha sonra olayın kameralara takılması üzerine polise haber verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Polisler iki araç geldiler. İlkine onu aldılar. İkincisine biz bindik. Polis aracında itiraf etmiş. Başta arabadan inmek istemedi. Kafasını camlara, kapılara vuruyordu. İnmemek için deli gibi davranıyordu. Doktor raporu yok. ‘Ben aileme bunu nasıl söyleyeceğim’ diye bağırıyordu. Sonra zorla indirdiler. Karakola kelepçeli geldi. Biz karakolda adama ‘Senin ailenin başına böyle bir şey gelse nolur?’ diye sorduk. Bize ‘insanlık hali herkes tahrik olabilir’ cevabını verdi.”

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan D. E. avukatların yardım etmek için kendilerine ulaştığını belirterek şunları dile getirdi:

“Sosyal medyada bunları anlattık. Olayı duyurmaya çalıştık. Avukatlar yazıyor, destek mesajları da alıyoruz. Farklı eleştirilere de maruz kalıyoruz. ‘İftira atmadığınızı nerden bilelim’ diyenler oluyor. Tahrik ettiğimizi söyleyen bile oldu.”

Olay gecesi aynı rüyayı gördüklerini söyleyen öğrencilerden T.K. ve S.Ç. ise şunları şöyledi: “Sabah 3’ümüz aynı rüyayla uyandık. Adam şu an dışarıda ve arkamıza bakarak yürüyoruz. Adam Ataşehir’de oturuyormuş. Sabah kapımızı birkaç kez kilitliyoruz. Bu psikolojiyle, korkuyla yaşamak zorunda değiliz.” Hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan öğrenciler, maddi manevi tazminat açacaklarını vurguladılar. Detay veremeyeceklerini söyleyen yöneticiler, çalışanları Y. A.’nın işine son verdiklerini belirttiler.