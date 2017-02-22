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Ekonomi

Fast food devinin sahibi rakibini satın alıyor

Fast food zinciri Burger King'in sahibi, tavuk restoranı zinciri Popeyes'ı satın alıyor

22 Şubat 2017 13:15

Fast food zinciri Burger King ve Tim Hortons'ın sahibi Restaurant Brands International'ın (RBI), tavuk restoranı zinciri Popeyes'i 1,8 milyar dolara bünyesine katacağı açıklandı.

Kanada merkezli RBI ve ABD merkezli Popeyes Louisiana Kitchen'den yapılan ortak açıklamaya göre, iki şirket birleşmek için anlaşmaya vardı. 

Dünya genelinde 2 bin 600'den fazla mağazası bulunan Popeyes'in 1,8 milyar dolar karşılığında RBI bünyesine katılacağının belirtildiği metinde, satın alım işlemlerinin nisan ayının başlarında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Popeyes'in birleşmeye rağmen bağımsız olarak ABD'den yönetilmeye devam edeceği ifade edildi. Popeyes'in hisseleri, satın alma haberlerinin ardından yüzde 20'ye yakın değer kazanarak 78,77 dolara yükseldi.

RBI'ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 7 yükselerek 57,66 dolara çıktı.

ABD'li Burger King'in 2014 yazında Kanadalı Tim Hortons ile birleşmesiyle meydana gelen Restaurant Brands International, 20 binin üzerinde mağazasıyla dünyanın en büyük üçüncü "fast food" zinciri özelliğini taşıyor. Şirket 11 milyar dolarlık bu satın alım sonrasında merkezini Florida'dan Kanada'nın Ontario eyaletine taşımıştı.

 

 

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