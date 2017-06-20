Faslılardan hükümete 'tutuklu eylemcileri bırak' çağrısı

Fas’ın kuzeyindeki Rif bölgesinde Kral 6. Muhammed’e ve iktidardaki İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’ne yönelik kitlesel halk eylemlerine katılanlara verilen hapis cezaları tepki görüyor. Geçtiğimiz günlerde Fas mahkemeleri, el Huseyma kentinde yoğunlaşan eylemlere katılan 25 kişiye 18 ay hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Eylemler, Ekim 2016’da genç bir balıkçının polisin el koyarak çöp kamyonuna attığı balıklarını almaya çalışırken kamyondaki pres makinasına sıkışarak ölmesinin ardından başlamıştı ve yaklaşık 7 aydır devam ediyordu. Bölge halkının eylemlerdeki temel talebi “iş ve adalet”.

İnsan Hakları Örgütlerinden çağrı

Your Middle East haber sitesinin haberine göre, insan hakları örgütleri açıklama yayınlayarak tutukluların derhal bırakılmasını talep etti. Faslı insan hakları savunucuları, aydınlar ve kitle örgütleri tarafından oluşturulan Rif Sivil İnisiyatifi’nin açıklamasında hükümete diyalog çağrısı da yapılarak, “Yoksa el Huseyma’daki gösteriler devam edecek. Hükümet toplumun taleplerini karşılamak için inisiyatif almalı” denildi.

Avukat Mohamed Ziane de tutuklamalar için “Üzücü bir karar, protestoları şiddetlendirecektir” dedi.

Öte yandan eylemlerin liderlerinden Nasser Zefzafi de 29 Mayıs’tan bu yana Kazablanka kentinde gözaltında tutuluyor.