Faslı yıldız Chamakh, Playboy kızlarıyla görüntülendi

Bir dönem 3 büyüklerin de transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu Marouane Chamakh'ın hızlı gece hayatı İngiliz basınına manşet oldu.

Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Marouane Chamakh, geçtiğimiz günlerde, Playboy'a verdikleri pozlarla ün yapan Carla ve Melissa Howe adlı ikiz kardeşlerle eğlenirken görüntülendi.

Dizinden sakatlanan ve bu nedenle de 13 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen Chamakh'ın, bir an önce iyileşip sahalara dönmek yerine gece hayatına dalması büyük eleştirilere neden oldu.

Gönderilmesi gündemde

Başta Crystal Palace taraftarları olmak üzere İngiliz futbol yorumcuları 30 yaşındaki futbolcuyu bu davranışları nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.



2013'ten bu yana Crystal Palace forması giyen Chamakh, bu sezon görev aldığı 13 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarken, yorumcular, böyle gitmesi halinde Faslı futbolcunun takımdan gönderileceğini ifade ettiler.