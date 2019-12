'Faşistsin diktatörsün'

T24 - Yıldırım Demirören'den 'Futbolda demokrasi yok' diyen Mahmut Özgener'e zehir zemberek cevaplar geldi: 'Demokrasi yoksa kuralları nasıl uygularsınız? Eğer yok diyorsanız, siz bir faşistsiniz ve diktatörsünüz, soyunma odası basanların cezalarını niye devre arasına denk getirdiniz? Kulüp başkanı oda bastı, çıkıp konuşmadınız, iki arkadaşım, oda basmanın doğru olmadığını, gerekirse en iyi-sini yapacağımızı söyledi, çıkıp konuştunuz. Siz taraflısınız, taraflı!' dedi.



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda TFF Başkanı Mahmut Özgener'i hedef aldı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Demirören, Özgener'e soruları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



Sayın Özgener dedi ki konuşmasında, 'Türk futbolunda demokrasi yoktur'. Demokrasi yoksa kuralları nasıl uygularsınız? Eğer yok diyorsanız, siz bir faşistsiniz ve diktatörsünüz! Ayrıca demokratik bir ülkede demokrasi yok diyemezsiniz. Yine konuşmanızda diyorsunuz ki, 'Her şeyi düzeltmek için çalışıyoruz ve çalışacağız.'



Neler kötü ki düzeltmeye çalışıyorsunuz veya çalışacaksınız. Ben söyleyeyim, Milli Takım ve MHK kötü. Milli Takım, Türk milletinin problemidir. Onu da sizi halk yargılayacak ve soracaktır.





SARVAN BEŞİKTAŞ'A HAKARET ETTİ



Ama MHK, Türk futbolunun ve bizim problemimizdir. Sayın Sarvan ve siz bu işi beceremiyorsunuz. Sayın Sarvan, ben dahil İnönü'deki 30 bin kişiye hakaret etti. Ne cevap verdiniz? Ne ceza vermeyi düşünüyorsunuz? Eğer bilmeden çıkar, bu hakemleri göstermelik korumaya devam ederseniz, bu kasti hatalar azalmaz, artar.



Yine konuşmanızda 'Bu konuşmaları yapanları cezalandıracağım' dediniz. Şimdi soruyorum, kasti hareket eden hakemlerin cezalarını artırdınız mı? Kendinize ne gibi ceza vermeyi düşünüyorsunuz? Soyunma odası basanların cezalarını niye devre arasına denk getirdiniz?



Kulüp başkanı oda bastı, çıkıp konuşmadınız. Kulüp başkanı 'Hakemler dürüst değil' dedi, çıkıp konuşmadınız. Benim 2 arkadaşım çıktı, 'oda basmanın doğru olmadığını ama gerekirse en iyisini yapacağımızı' söylediler, çıkıp konuştunuz. Siz taraflısınız başkan, taraflı!





'ÇOK DERS ALIRSINIZ'



Büyük ailenin reisi olmak zordur Sayın Özgener. Ve birinci ilkesi eşitlik gerektirir. Siz eşit değilsiniz. Sayın Özgener, bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum.



Unutmayın ki, sizler ve bizler geçiciyiz. Ama Beşiktaş kalıcı. Sakın Beşiktaş'a ders vermeye kalkmayın, veremezsiniz. Ama çok ders alırsınız!



Borç 500 milyonu aştı



ESKİ başkan adaylarından Murat Aksu, kulübün toplam borcunun 500 milyon liraya ulaştığını söyledi. Aksu, Beşiktaş'ın iflas etmek üzere olduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Tehlikenin farkında mısınız? Beşiktaş Futbol A.Ş. borca batık şirket konumundadır. Üzülerek, kan ağlayarak söylüyor ve uyarıyorum: Böyle giderse Beşiktaş A.Ş.'nin yakında iflas bayrağını çekmesi kaçınılmazdır. Yapılan yeni transferlerin maliyetlerinin 3-5 kuruş değil, 50-60 milyon lirayı bulduğu görülüyor. Tablo felaket, yolun sonu karanlık. Beşiktaş'ı nereye götürüyorsunuz? Akaretler'deki plazanın 25 yıllık kira gelirini kırdırıp bir nevi 25 yılı satıp kaçmaya mı hazırlanıyorsunuz'.





Demirören ibra edildi



Beşiktaş yönetimi 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda mali ve idari bakımlardan ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. Murat Aksu ile beraberindeki bir grup, Demirören yönetimini idari ve mali açıdan ibra etmedi ve aleyhte oy kullandı.





Stat şampiyonluğa bedel



Şampiyonluklara bedel stadımızın iznini çıkarttık. Mayıs sonunda kazmayı vuracağız. Stadımız dünya kulübü olan Beşiktaşımız'ın tasdik onayıdır. Stadımız büyük bir olasılıkla yap-işlet-devret şeklinde götürülecektir. Hedefimiz nisan sonu ihaleye açmak.



Dediler ki, 'Başkan yine hayal kuruyorsun' Fulya Projesi gibi... Onu yaptık, bunu da yapacağız.

ŞAN Ökten Tesisleri'nin sosyal kısmını yapacak olan Serdal Adalı ve Şevki Adalı'ya teşekkür etmek istiyorum. Keşke her Beşiktaşlı böyle olsa.



Beşiktaşta iyi şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Oldukça da bizi engellemeye çalışacaklar, fakat asla bizler kaçmayacağız. Azimle, sabırla buradayız, heyecanla buradayız, heyecanla sizleri temsil etmeye devam edeceğiz.



Ama unutmayalım ki çalışan insanlar hata yapar. Bizlerin de hatası oldu, ama bu hatalar Beşiktaş sevgimizden dolayı oldu.





'İsmail Küçükkaya yazdı Beşiktaş'a saldırı başladı'



'Akşam Gazetesi Genel Yayın Müdürü, 'Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yerini alıyor' diye yazdı. İşte o günden itibaren Beşiktaşımız'a saldırılar başladı'



Türkiye'nin ve dünyanın takımını yarattık. Sadece Beşiktaşlılar değil, diğer takım seyircileri hem kıskanıyor hem gelip maçlarımızı seyrediyor. Futbol kamuoyu bu yıldızların altında eziliyor, bizleri kıskanıyorlar. Size bir şey söyleyim; Akşam Gazetesi Genel Yayın Müdürü İsmail Küçükkaya Bey, 'Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yerini alıyor' diye yazdı. Arkadan bir sürü köşe yazarımız, değerli yazarlarımız Beşiktaşımız'ın dünya kulübü olduğunu yazdı. İşte o günden itibaren Beşiktaşımız'a saldırılar başladı. Biz bu saldırıları yeneceğiz. Sizlerle beraber yeneceğiz.



Kurulumuz öyle bir takım yarattı ki, rüya takım. Ama doğru, ligdeki yerimiz bizlerin beklediği bir yer değil. Ama unutmayın daha 14 hafta var. 14 haftanın neler getireceğini hiç kimse bilemez. Yeter ki şu an oynanan pis oyunlar oynanmaya devam etmesin. Ben bu takımı yaratan yönetici arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum ve herkesin tekrar hatırlamasını istiyorum.

3 kulvarda koşan tek takımız. Dünyanın 26. takımıyız. En fazla maç oynayan tek takımız.





YA ÇITANIZI YÜKSELTİN YA DA...



30 senelik UEFA tarihinde attığı golün yüzde 30'unu son 3 ayda atan, Avrupa'nın, Asya'nın, Amerika'nın takip ettiği, izlediği, maçlarını naklen verdiği tek takımız. Bizler çıtamızı yükselttik. Şimdi kamuoyuna diyorum ki, siz de çıtanızı yükseltin veya bizi rahat bırakın da yolumuza devam edelim.





İŞTE TARTIŞILAN TABLO



Futbol A.Ş.'nin borcu

167 milyon 765 bin 922 lira

Derneğin borcu

98 milyon 825 bin 629 lira

Yıldırım Demirören'e borç

89 milyon 218 bin 511 lira

Serdal Adalı'ya borç

9 milyon 620 bin lira

2011-2012 bütçesi

228 milyon 683 bin 156 lira

Aktif değerler

802 milyon 731 bin 176 lira