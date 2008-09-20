Faşist zirveye karşı insan zinciri

Dün Saat 12.00 sıralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) merkez camisi önünde toplanan Türk ve Alman yaklaşık bin 500 kişi Pro-Köln’cülerin İslam karşıtı girişimlerini protesto etti.Rodenkirchen Belediyesi'nin izin vermemesi üzerine basın toplantısı yapamayan Pro-Köln’cüler limanda demirli nehir gemisinde toplanmaya başladı. Bu sırada karşı görüşlü gruplar gemiye taş ve boya atarak saldırıda bulundu. Polisin zamanında müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı. Yedi kişi gözaltına alındı.Federal İçişleri Bakanlığı da bir bildiriyle Pro-Köln girişimini kınadı ve Köln Anakent Belediye Başkanı Fritz Scrhamma’nın Müslümanlara yaptığı barış ve kardeşlik çağrısının olumlu karşılandığını bildirdi."Faşizm, bir daha asla" yazılı pankartlar taşıyan Pro-Köln karşıtı protestocular, kol kola girerek insan zinciri oluşturdu. Uyum Bakanı Armin Laschet "Bu kentte faşizme yer olmadığını birlikte göstermeliyiz" dedi. Konuşması büyük alkış alan Bölge Belediye Başkanı Josef Würges ise şöyle konuştu: "Bu günkü toplantımız saygı, birlik ve beraberlik adına büyük bir kanıt ve örnektir. Müslüman kardeşlerimizi arkadaşlarımızı destekleyip onlara karşı nefret dolu düşüncelerin önüne geçeceğiz."Polislerin yoğun güvenlik önlemleri almasına rağmen kongreyi protesto etmek için gelen ismi açıklanmayan bir Türk aşırı sağcıların saldırısından canını kurtarmak için polise sığındı. Türk gurbetçinin hafif yaralandığı öğrenildi. İki gün sürecek kongrenin düzenlendiği yerde kongre karşıtları "Faşizme bir daha asla'', "Sinagog, kilise, cami hepsine evet'', "Türk ve Alman dosttur' pankartlarıyla gösteri yaptılar.Bu arada, Alman hükümetinin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Almanya'da aşırı sağcıların yeri olmadığını söyledi. Böhmer, İslam karşıtı konferans düzenlemesi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 180 farklı ülkeden ve 120 bin Müslümanın yaşadığı, açık ve hoşgörülü bir kent olan Köln'ü Avrupa'nın aşırı sağcılarının toplanarak kötüye kullanılamayacağını belirterek, "Sözde halk hareketi altında azınlıkları ayrımcılık uygulamak isteyen aşırı sağcıların ülkemizde yeri yok" dedi.Bu grubun halkın haklarını savunma hedefi bulunmadığını ifade eden Böhmer, bunların uyumu engellemek ve planlanan caminin yapımından dolayı halkta bulunan güvensizlikten siyasi çıkar elde etmek istediklerini kaydetti.Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclisinde temsil edilen tüm partilerin İslam karşıtı konferansın kültürler ve dinler arası diyaloğu pekiştirmeye karşı olduğu yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Böhmer, bu kararın, tüm demokratik güçlerin, aşırı sağ ve yabancı düşmanlığına birlikte karşı durduklarının açık bir işareti olduğunu belirtti.Böhmer, Köln'de yaşayanları kalabalık ve sakin bir şekilde etkinliği protesto etmeye çağırdı."Bürgerbewegung Pro Köln" oluşumu, Almanya'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aşırı sağcıları davet ederek düzenlediği ve dün başlayan İslam karşıtı konferans bugün de devam ediyor.