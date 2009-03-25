'Faşist' sözüne ceza geldi

Radikal gazetesi eski yazarı Perihan Mağden, "Plan Yapmayan Plan" klibini eleştirdiği iki yazıda Arif Şirin (Ozan Arif) ve şarkıcı İsmail Türüt'e "basın yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada 4 bin 480 TL adli para cezasına mahkum edildi.



Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tamer Akgökçe, "Agos" gazetesi kurucusu Hrant Dink'in katil zanlılarını övdüğü gerekçesiyle Türüt'ü eleştiren, Arif'i de "faşistlik" ile suçlayan Mağden'i suçlu buldu.



Temyiz etti



İki dava kapsamında Mağden, 12 Mart'ta 174 gün karşılığında 3 bin 480 TL adli para cezasına çarptırılırken avukatları, tecil edilmeyen cezayı Yargıtay'a taşıdılar.



Yargılamada, her bir dosyada Yargıtay'a başvuru yapabilmek için gerekli asgari 2 bin TL para cezası sınırında az bir mahkumiyet çıktığı için dosyanın Yargıtay'a başvuru yapılıp yapılmayacağı tartışılıyordu. Ancak Mağden'in avukatları, her iki dosyanın aynı kapsamda değerlendirerek dosyaları temyiz etmek için girişim başlattılar.



Savunma avukatı, davanın karar duruşmasında da, yazının bütünlüğünde hakaret suçunun oluşmadığını ve söz konusu makalenin eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek müvekkili için beraat kararı verilmesini istedi.



Ancak mahkeme, Radikal gazetesinin 18 Eylül 2007 tarihli sayısında yayımlanan "Plan Yapmayın Plan/Çakal Yesun Anani" ve 16 Ekim 2007 tarihli nüshada yer verilen "Feci şahsi Yazı" başlıklı köşe yazılarında Türüt ve Arif'e hakaret edildiğine kanaat getirerek gazeteciyi mahkum etti.



Mağden: AİHM'e gideceğim



Agos gazetesine konuşan Mağden, davacı avukatının müvekkillerini sahte adreslere taşıyarak davayı Beykoz Adliyesi'ne taşıdığını iddia etti; hakkındaki davaların İsmail Türüt'e açılan davayla birleştirilmediği, hakkında verilen cezanın ertelenmeyip temyiz edilmesi imkansız hale getirildiğini savundu.



Dosyasını "ibret olsun diye" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını kaydeden Mağden, "Hrant Dink'in katillerini şereflendirmek üzere yapılan klip ve şarkı sözleri yeni katiller yaratırken, insanları öldürmeye teşvik ederken, benim yargılanmam ibretlik bir hikâye. Hrant Dink ve oğluna verilen adaletsiz cezalar gibi bana da Hrant Dink'i savunduğum için ceza verildi. Kararı, ibret olsun diye, AİHM'ye taşıyacağım" dedi. (Bianet)





