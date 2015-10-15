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Fashion Week'in iptal nedeni güvenlikmiş

Fashion Week’in düzenleyicisi organizatör şirket olan IMG, güvenlik endişelerinin arttığını belirterek organizasyonun iptalini istedi

15 Ekim 2015 14:42

Ankara katliamının ardından iptal edilen etkinliklerden biri olan ve 12-17 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan ‘Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’un güvenlik nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.

Habertürk’te yer alan haber göre; etkinliğin çok sayıda defileye ve yapısı gereği renkli yan organizasyonlara ev sahipliği yapacağı için etkinliğin iptali doğal karşılanmıştı. Ancak Fashion Week’in iptalinde uluslararası ayaklarının da etkisiyle güvenliğin etkili olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre Ankara katliamı sonrasında ilan edilen yas nedeniyle ilk bakışta defilelerin 2 gün kaydırılması ve programın 3 güne indirilerek sıkıştırılması gündeme geldi.

 

Berkin Elvan cenazesinde defileler ertelenmişti

 

Ardından dünya genelindeki Fashion Week’lerin düzenleyicisi olan organizatör şirket IMG, güvenlik endişelerinin arttığını belirterek organizasyonun iptalini istedi. Yaşananların taze olması nedeniyle devamında yaşanabilecek reaksiyonların etkilerinin Fashion Week’in mevcut güvenlik düzeniyle karşılamayacağı belirtildi. Ankara katliamının dış basındaki yansımalarının etkinliği takip edecek yabancı konuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğu kaydedildi.

Fashion Week’te daha önce Berkin Elvan’ın cenazesine denk gelen gündeki defileler kaydırılmıştı. 

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