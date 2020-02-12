Fas'tan BİM'e uyarı: Sattığınız malları ülke içinden tedarik etmezseniz kapatırız

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy, market zinciri BİM'den sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini, aksi takdirde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.



Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor.

"Mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkân kapanıyor"

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, “Türkiye’nin desteğiyle Fas’a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkân kapanıyor” dedi.

Anlaşmadan vazgeçme tehdidi

Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye’nin gözden geçireceğini ifade etti. Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Öte yandan, BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu, Fas Ticaret Bakanı’nın BİM’in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini; çünkü ürünlerin yüzde 85’ini halihazırda Fas’taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi.

Dortluoğlu’nun Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, BİM’in Fas’ta 500’e yakın mağazası ve 3000’e yakın çalışanı bulunurken; Fas operasyonu BİM’in toplam cirosu içinde yüzde 5 pay sahibi.