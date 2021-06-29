Fas'ta sahil güvenlik denizde yarım ton kokain buldu

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Fas'ın kuzeybatı kıyısının açıklarında "şüpheli paketler" bulmasının ardından olay yerine giden sahil güvenlik yetkilileri denizde yaklaşık yarım ton kokain buldu.

Fas Savunma Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada sahil güvenliğin sudan 442 pakete bölünmüş 490 kilogram kokain çıkardığı belirtildi. Uyuşturucu dolu paketlerin cumartesi akşamı Cap Carbon'un 6 deniz mili açığında bulunduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Bu, 2018'de Brezilya'dan gelen bir gemide 700 kilogram uyuşturucu bulunmasından bu yana Fas'ta el konulan en yüksek miktarda kokain oldu.

Ülkenin uyuşturucuyla mücadele kurumu cuma günü yaptığı açıklamada yılın ilk 4 ayında Fas'ta 25 ton esrar reçinesi ele geçirildiğini açıklamıştı.